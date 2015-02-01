Перед судом предстанет петербуржец, натравивший питбуля на прохожих

У обоих пострадавших медиками диагностированы укушенные раны рук и ног.

В Петербурге предстанет перед судом мужчина, натравивший питбуля на двух прохожих в мае 2024 года. Следственным управлением УМВД России по Калининскому району Петербурга завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 213 (Хулиганство) и части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

В полицию Калининского района 16 мая обратились двое местных жителей, мужчина и женщина, с заявлениями о нападении собаки.

Первая потерпевшая, находясь у дома 107 корпус 4 по Гражданскому проспекту, выгуливала свою собаку породы бордер-колли, когда внезапно выскочил агрессивный питбуль и напал на них. Хозяин собаки-агрессора вместо того, чтобы успокоить пса, вел себя вызывающе, подбадривал и натравливал его как на другую собаку, так и на женщину, после просто ушел с места происшествия.

В этот же день с аналогичным заявлением в полицию обратился еще один пострадавший. Он сделал устное замечание прохожему с собакой по поводу его неподобающего поведения: в ответ тот достал аэрозольный баллончик, начал размахивать им перед лицом мужчины, а потом спустил с поводка собаку и дал ему команду к нападению.

У обоих пострадавших медиками диагностированы укушенные раны рук и ног.

Хозяина питбуля оперативно задержали. Им оказался 40-летний житель дома 113 корпус 2 по Гражданскому проспекту. Мужчина был помещен под стражу, а собака изъята в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

Питбуль был передан сотрудникам Центра кинологической службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, где и содержится до сих пор. Сейчас кинологи отмечают адекватное психическое состояние животного. Собака социализирована и контактна, не проявляет агрессию.

Подозреваемый добровольно возместил пострадавшей женщине 45 тысяч рублей материального ущерба. Вторым потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 200 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд.

Дальнейшую судьбу собаки будет решать суд.

Видео: МВД