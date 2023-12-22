Двое школьников пострадали от собак в Петербурге

Собаки искусали 10-летнюю девочку и 14-летнего подростка.

После встречи с собаками 17 апреля пострадали двое школьников. Об этом 18 апреля пишет "Фонтанка".

Первый случай произошел у одного из домов по Петергофскому шоссе. Девочка в возрасте 10 лет гуляла во дворе, и на нее напала собака, которая была на поводке. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, медики обнаружили укушенные ссадины голени.

Кроме того, 14-летний подросток на Вознесенском шоссе в Колпино столкнулся с соседским алабаем. Собака укусила его за правую руку.

По факту травмирования несовершеннолетними полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в Орехово Приозерского района Ленобласти собака искусала лицо 12-летнего мальчика. Он пострадал от домашнего английского бульдога. Помощь ребенку оказали врачи Педиатрического университета Петербурга.

Фото: Piter.TV