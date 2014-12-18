Задержан рецидивист, напавший на пенсионерок на Петергофском шоссе

Он сталкивал их с лестницы и бил ногами.

В Красносельском районе задержан рецидивист, напавший на пенсионерок в на Петергофском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 12 июня в полицию поступило сообщение, что в подъезде дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе лежит пожилая женщина. Полицейскими была обнаружена 84-летняя жительница дома, которая сообщила, что на неё напал неизвестный, ударил по голове и похитил из сумки 3000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером того же дня в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча в тяжёлом состоянии. Женщина также подверглась нападению в подъезде дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Утром следующего дня подозреваемый был задержан у дома 3 по Кондратьевскому проспекту. Им оказался 42-летний житель города Ломоносов, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбойные нападения.

Ранее правоохранители задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в Павловском парке.

Видео: МВД