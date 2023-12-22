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Правоохранители задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в Павловском парке 
Сегодня, 14:32
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Правоохранители задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в Павловском парке 

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Злоумышленник отнял у пожилой женщины золотые украшения, мобильный телефон, банковскую карту, документы.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку в Павловском парке. Злоумышленника поймали у дома 17 по  Малой Карпатской улице. В участок доставили 34-летнего жителя Фрунзенского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пострадавшая обратилась к стражам порядка 16 мая в 15:15. По словам 78-летней местной петербурженки, в Павловском парке неизвестный, применив физическую силу, отнял у нее  золотые украшения, мобильный телефон, банковскую карту, документы и 2000 рублей. После этого бандит убежал.  Материальный ущерб составил 46,5 тыс. рублей.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Известно, что за плечами подозреваемого семь судимостей за грабежи, разбой и кражи.

Ранее мы писали, что в Петербурге мобилизованный получил 12 лет колонии за убийство беременной девушки.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, павловский парк, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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