На Петергофском шоссе горела однокомнатная квартира

К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 спасателей.

В Красносельском районе сегодня, 28 июня, произошел пожар. На Петергофском шоссе в доме № 86, корпус 3, горела "однушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:54. К этому часу в комнате пламя охватило один квадратный метр.

К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 спасателей. В 12:20 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

