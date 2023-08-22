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На Петергофском шоссе горела однокомнатная квартира
Сегодня, 12:35
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На Петергофском шоссе горела однокомнатная квартира

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К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 спасателей. 

В Красносельском районе сегодня, 28 июня, произошел пожар. На Петергофском шоссе в доме № 86, корпус 3, горела "однушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:54. К этому часу в комнате пламя охватило один квадратный метр.

К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 спасателей. В 12:20 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина потеряла паспорт и стала женой египтянина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мчс, петергофское шоссе, пожар однокомнатная квартира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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