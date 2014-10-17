В Петербурге женщина потеряла паспорт и стала женой египтянина

После заключения брака иностранец исчез. Женщина сообщила, что видела своего мужа всего один раз – в день свадьбы в ЗАГСе.

Прокуратура в Петербурге обратилась в суд с заявлением о признании брака между местной жительницей и иностранцем недействительным.

В ходе расследования было установлено, что гражданин одной из африканских стран заплатил россиянке деньги за заключение брака. Это дало ему возможность получить разрешение на временное проживание в России.

После заключения брака иностранец исчез. Женщина сообщила, что видела своего мужа всего один раз – в день свадьбы в ЗАГСе. Прокуратура района подала в суд иск о признании брака недействительным. Заявление находится на рассмотрении, говорится в сообщении ведомства.

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