В Оренбурге стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку

Ребенку спасла жизнь зимняя куртка.

Стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку в Оренбурге. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 12 февраля на улице Бебеля. В результате ЧП несовершеннолетней были причинены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи считают, должностные лица не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, что послужило причиной произошедшего.

В беседе с ГТРК "Оренбург" мать девочки отметила, что на ее дочь набросились около 10 собак, когда она шла в магазин. У ребенка выявили раны на спине, руках, ногах. Девочке оказали медпомощь в травмпункте. Отмечается, что ребенок нуждается в консультации психолога.

Ранее 59-летний житель Ленобласти попал в больницу после нападения собак.

Фото: Instagram / vestiorenburg