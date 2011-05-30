Мэр Оренбурга ушел в отставку

Он занимал этот пост с марта 2022 года.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ушел в отставку. Решение было принято в ходе внеочередного заседания Горсовета.

По итогам голосования среди депутатов 31 человек приняли отставку Салмина. Против этого решения выступили три депутата. Еще один воздержался от голосования.

Сергей Салмин занимал пост главы Оренбурга с 24 марта 2022 года. В феврале 2025-го он принял решение уйти добровольцем в зону СВО, подписав контракт на полгода. Обязанности мэра исполняет первый заместитель Вячеслав Объедков.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске назначили исполняющего обязанности мэра после ареста Логинова.

Фото: Telgram / Салмин. Напрямую