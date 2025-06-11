В Красноярске назначили исполняющего обязанности мэра после ареста Логинова

Алексей Шувалов назначен на должность.

Первый заместитель главы города Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности мэра. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местной администрации. Сам чиновник заметил, что для него губернатором российского региона Михаилом Котюковым поставленные четкие задачи. Он заметил, что стабильность в работе по имеющимся проектам развития остается под контролем. Назначенный на должность специалист добавил, что понимает ответственность перед жителями. В первую очередь он пообещал качественно и в срок реализовать дорожный ремонт и мероприятия по благоустройству, а также подготовиться к отопительному сезону и учебному году.

Добавим, что в соответствии с уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в этой должности. пресс-служба мэрии города

Наопмним, что мэр Крсноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Днем 10 июня Басманный районный суд в Москве арестовал подозреваемого до 4 августа.

Мэр Красноярска Владислав Логинов арестован до 4 августа.

Видео: Мэрия Красноярска