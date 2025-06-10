Мэр Красноярска Владислав Логинов арестован до 4 августа

Владислав Логинов будет находиться под стражей до 4 августа.

Басманный районный суд в российской столице решил отправить мэра города Красноярска Владислава Логинова под арест. Соответствующей информацией поделились через социальные сети сотрудники Объединенной пресс-службы судебных инстанций по городу. Известно, что о данной мере пресечения для обвиняемого по уголовному делу о взяточничестве на сумму, превышающую 180 миллионов рублей, ходатайствовало следствие. По решению суда чиновник заключен под стражу до 4 августа.

Суд постановил ходатайство следствия о закрытии процесса удовлетворить. Рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения Логинова в виде заключения под стражу в закрытом режиме. судья

Сотрудник СК ранее заявил, что заседание суда необходимо закрыть ради сохранения тайны следствия.

Главу Красноярска задержали по подозрению в получении взятки.

Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Москвы