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Мэр Красноярска Владислав Логинов арестован до 4 августа

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Владислав Логинов будет находиться под стражей до 4 августа.

Басманный районный суд в российской столице решил отправить мэра города Красноярска Владислава Логинова под арест.  Соответствующей информацией поделились через социальные сети сотрудники Объединенной пресс-службы судебных инстанций по городу. Известно, что о данной мере пресечения для обвиняемого по уголовному делу о взяточничестве на сумму, превышающую 180 миллионов рублей, ходатайствовало следствие. По решению суда чиновник заключен под стражу до 4 августа.

Суд постановил ходатайство следствия о закрытии процесса удовлетворить. Рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения Логинова в виде заключения под стражу в закрытом режиме.

судья

Сотрудник СК ранее заявил, что заседание суда необходимо закрыть ради сохранения тайны следствия. 

Главу Красноярска задержали по подозрению в получении взятки.

Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Москвы

Теги: арест, басманный районный суд, взятка, взяточничество, владислав логинов, красноярский край, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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