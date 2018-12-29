Главу Красноярска задержали по подозрению в получении взятки

Владислав Логинов стал подозреваемым по уголовному делу.

Мэр города Красноярска Владислав Логинов задержан сотрудниками силовых структур по подозрению во взяточничестве. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники российских правоохранительных органов, Известно, что в настоящее время с чиновником ведутся оперативные мероприятия.

Напомним, что глава города Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске. В 1987 году он завершил обучение в местном военном авиатехническом училище имени 60-летия ВЛКСМ по специальности "Авиационное приборное оборудование, где получил профиль "техник-электрик". В 2008 году мужчина обучался в Сибирском федеральном университете по специальности "Экономика и управление на предприятиях в строительстве и стал экономистом-менеджером. В период с 2012 по 2015 года его назначили заместителем руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. В 2015-2016 годах чиновник работал заместителем руководителя департамента муниципального заказа мэрии. В 2016 году он стал управлять администрацией Свердловского района города, а затем руководил Советским районом. В 2017-2022 годах являлся первым вице-мэром Красноярска. С 2022 года получил дожность главы Красноярска.

В Ленобласти экс-чиновников приговорили к 10 годам колонии за взятки в сфере ритуальных услуг.

Фото: Piter.tv