59-летний житель Ленобласти попал в больницу после нападения собак

У пострадавшего диагностировали травмы с вовлечением нескольких областей тела, множественные укушенные раны.

Вечером 10 февраля во Всеволожскую КМБ попал 59-летний житель Ленобласти в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что утром этого же дня на мужчину напали собаки в деревне Маслово Всеволожского района. В результате он получил травмы с вовлечением нескольких областей тела, множественные укушенные раны. Сейчас пациент находится во 2-м травматологическом отделении.

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