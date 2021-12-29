Зайца из Летнего сада вернули в дикую природу

Если бы заяц окончательно освоился среди людей, это могло бы угрожать его жизни.

Зайца-русака, который был замечен в Летнем саду, вернули в естественную среду обитания. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Заяц на протяжении двух недель находился в центре города. Его следы также видели в Михайловском саду и на Марсовом поле. Представители комитета, биологи и сотрудники Летнего сада вели наблюдение за животным.

За время своего пребывания в неестественной среде обитания заяц освоился и стал заглядывать в технические помещения и арт-объекты. Так как притупление естественных инстинктов могло стать угрозой для его жизни, лесного гостя решили вернуть в дикую природу.

Естественные враги зайца в условиях города – бродячие собаки, лисы, врановые и хищные птицы. На территории Петербурга вид встречается преимущественно в Петродворцовом, Пушкинском, Красносельском и Колпинском районах. Дальнейшее нахождение зайца в центре города могло причинить вред как ему самому, так и растениям в городских садах – зимой русаки кормятся побегами и корой кустарников. Николай Ахматович, начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Комитета по природопользованию.

Как рассказали в пресс-службе Русского музея, поймать зайца помогла петербурженка. Она наблюдала за животным и передавала свои наблюдения сотрудникам музея.

В воскресенье ушастый гость нашел себе небольшое убежище в одном из арт-объектов. Благодаря Оксане специалистам удалось скоординировать свои действия и поймать путешественника. пресс-служба Русского музея.

Теперь заяц живет на одной из особо охраняемых природных территорий Петербурга. Зайцы-русаки включены в Красную книгу города.

Видео: комитет по природопользованию