Под сенью петровских деревьев: в Летнем саду прошел фестиваль "Классика в Летнем саду"

Последние выступления завершились уже в вечерних сумерках.

В Летнем саду 11 июля состоялся ежегодный фестиваль "Классика в Летнем саду". Пять симфонических оркестров Петербурга сменяли друг друга на главной сцене "Звезда" с полудня до позднего вечера. Сотни горожан собрались под вековыми деревьями, чтобы послушать мировую классику, джаз и любимые киномелодии.

Спустя неделю дождей в Петербург наконец-то пришла солнечная погода. Однако от ярких лучей зрителей спасала тень деревьев. Народу собралось много — в основном семьи и пожилые люди.

Открывал фестиваль Olympic Orchestra. С первых нот в музыке зазвучал дудук — глубокий, завораживающий. Оркестр не просто играл мелодии, а рассказывал целую историю. Сначала — лёгкая, нежная, будто знакомство. Потом — задорная, ритмичная, словно свадебный танец. Со сцены лилась армянская музыка, и древние напевы в окружении петровских статуй звучали так, будто всегда здесь жили. Для каждой мелодии музыкант брал новый дудук: инструмент подбирают под тональность произведения, и за время выступления он менялся несколько раз. Вместе с дудуком звучала высокая флейта: её голос то взлетал над оркестром, то сплетался с глубоким тембром.

В такую хорошую погоду — такая прекрасная музыка, — донеслось из соседнего ряда.

Зрители аплодировали после каждого произведения. Люди сидели на стульчиках, смотрели на сцену и слушали. Когда оркестр заиграл знакомую мелодию из "Гладиатора", по рядам пробежала тишина — узнавание и восторг без слов.

А фестиваль продолжался до позднего вечера. Вслед за Olympic Orchestra на сцену вышли Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории, Симфонический оркестр Государственной академической капеллы, IP-Orchestra и Международный симфонический оркестр "Таврический". Последние аккорды прозвучали, когда над Летним садом уже сгущались сумерки. Пять оркестров, девять часов музыки — фестиваль "Классика в Летнем саду" вновь подтвердил: традиция жива.

Материал подготовила Ольга Рыбина (молодежная редакция Piter.TV)

Фото и видео: Piter.TV