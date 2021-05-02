Кинолес-2026: как на берегу Финского залива рождаются звёзды короткого метра

В Лисьем Носу в 11-й раз прошёл фестиваль "Кинолес" — место, где короткометражное кино встречается со зрителем без посредников и стен павильонов. Как оценивали фильмы строгие члены жюри и почему организаторы сделали ставку на зрительское голосование — в репортаже.

Шум волн, шелест деревьев и десятки фильмов на большом экране — в Лисьем Носу прошёл XI фестиваль "Кинолес". Четыре дня зрители и кинематографисты со всей страны встречались на берегу Финского залива. В этом году в конкурсной программе были представлены 18 короткометражных фильмов из России, Казахстана, Латвии и Армении. Оценивали работы режиссеры и сценаристы: Сергей Члиянц, Наур Гармелия, Полина Кондратьева, Антон Мамыкин и Алиби Мукушев.

Фестиваль необычный. Есть определенный уклон в такую, как мне показалось, в зрительскую сторону. Поэтому мы задумались о критериях. И тем не менее, поскольку здесь существует зрительское голосование и приз зрительских симпатий, то мы решили не отклоняться от своих личных пристрастий и представлений о кинематографии, режиссуре, о культуре этого дела. И поэтому судили строго, так как относимся к себе сами. Сергей Члиянц, председатель жюри, режиссёр

Гостей ждали не только кинопоказы, но и мастер-классы от профессионалов, музыкальные выступления, чемпионат по волейболу и йога. Для детей от 3 до 12 лет работала детская поляна с мастер-классами, квестами и шоу. Организаторы сделали акцент на семейный отдых: пока взрослые смотрят кино, дети заняты творчеством.

В этом году конечно тоже мы бьем все рекорды у нас больше 500 человек одновременно собирается на кинополяне смотреть кино и соответственно кинопрограмма у нас в расширенном формате 17 фильмов в конкурсе. Совершенно разножанровые истории мы стараемся подбирать, чтобы фильмы были очень разные: и по жанрам, и по киноязыку и по способам подачи. Вместе с этим для нас важно, чтобы это кино было ориентировано на зрителя. Николай Котиш, продюсер, программный директор фестиваля "Кинолес"

Важной частью деловой программы стала региональная конференция на тему кинодебютов и возможностей входа начинающих авторов в индустрию. XI фестиваль завершился, оставив зрителям воспоминания о летнем кино у воды, а участникам — новые возможности для творческого роста.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV