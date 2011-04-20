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По факту нападения стаи собак на женщину с ребенком в Шушарах возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:58
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По факту нападения стаи собак на женщину с ребенком в Шушарах возбуждено уголовное дело

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Им помог мужчина, проезжавший мимо на автомобиле.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о нападении безнадзорных собак на петербуржцев. Об этом рассказали в ведомстве. 

Напомним, в Шушарах стая животных покусала женщину с коляской. Им помог мужчина, проезжавший мимо на автомобиле. Заведено дело по ст. 293 УК РФ (халатность). 

Глава ведомства Бастрыкин А. И. дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы сообщили о том, глава СК РФ заинтересовался нападением собаки на девушку на Ключевой улице. Пес крупной породы в присутствии владелицы набросился на потерпевшую, укусив ее за ногу. Животное было на поводке, но хозяйка не соблюдала должным образом правила выгула. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: нападение собак, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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