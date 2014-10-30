Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на девушку на Ключевой улице

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении собаки на девушку в Калининском районе Петербурга. Об этом рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел 2 апреля на Ключевой улице. Пес крупной породы в присутствии владелицы набросился на потерпевшую, укусив ее за ногу. Животное было на поводке, но хозяйка не соблюдала должным образом правила выгула. После случившегося женщина скрылась, а пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Следователи города уже организовали процессуальную проверку.
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.
Пресс-служба СК РФ
Ранее мы перечислили правила выгула собак в Петербурге.
Фото: пресс-служба СК РФ
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