Штрафовать нельзя помиловать: какие правила выгула собак важно знать в Петербурге, чтобы не разориться

Piter.TV рассказывает, как выгуливать питомца согласно законодательству города.

Когда человек планирует завести собаку, он основательно готовится к этому событию. Например, будущие владельцы питомца изучают перечень нужных прививок, какие корма более полезны, как растет собака. А вот о деталях выгула четвероногого легко подзабыть, поскольку процесс может восприниматься механически: главное, чтобы питомец сделал все свои дела на улице. Однако выгул собаки – ответственность как перед собой и песиком, так и перед прохожими.

Статистика: пострадавшие от собак в Петербурге

По информации депутата петербургского парламента Андрея Рябоконя, в 2024 году 5,4 тыс. горожан обратились к медикам после нападения собак. До правоохранителей дошли 50 человек, к ответственности привлекли только четверых владельцев питомцев.

В Законодательном Собрании Северной столицы предложили создать реестр питомцев, который облегчит поиск владельцев потерянных животных и поможет установить принадлежность питомца в случаях, когда он нанес ущерб третьим лицам. В первую очередь реестр затронет собак. Проект поддержали 33 депутата, трое проголосовали "против", еще трое воздержались.

Кто следит за соблюдением правил выгула собак?

Сейчас за соблюдением правил выгула собак в Петербурге следят сотрудники городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Например, за прошлый год специалисты составили свыше 340 административных протоколов о правонарушениях. Наибольшее количество нарушений выявлено в Центральном, во Фрунзенском, в Приморском, Адмиралтейском и Выборгском районах. Судя по социальным сетям ведомства, работники часто выходят с проверками в Таврический сад. На прошлой неделе, 26 марта, там составили четыре протокола в отношении собачников.

Что же говорит закон?

Во время выгула собаки важно исключить возможность свободного передвижения животного при пересечении дороги, в лифтах и помещениях общего пользования, жилых домах, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Обратите внимание – самовыгул, то есть нахождение питомца на улице без хозяина, в Петербурге запрещен. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Продукты жизнедеятельности животного убирает его хозяин со всех территорий общего пользования. Помимо этого, недопустим выгул собаки вне разрешенных местным органом самоуправления мест.

Стоит помнить, что если собака больше 40 сантиметров в холке, при выгуле в общественных местах на ней должен быть поводок и/или намордник. Детям без сопровождения взрослых таких питомцев выгуливать нельзя.

Если у вас больше двух крупных собак, по закону вы не можете гулять с ними в одиночку. И, конечно, выходить на прогулку с животным нельзя в состоянии опьянения. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Жестоких и невнимательных хозяев домашних животных карают штрафами. Самый большой штраф ждет владельца, чей питомец покусал другого человека, – 200 тыс. рублей.

Потенциально опасная собака может находиться без поводка и намордника только на огороженной территории, которая принадлежит ее владельцу по закону. При этом у входа на территорию должна быть предупреждающая надпись о наличии такой собаки. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Размеры штрафов утверждены статьей 8-1 Закона Петербурга "Об административных правонарушениях в Петербурге" и статьей 8.52 КоАП РФ и составляют, в основном, от 1 до 5 тыс. рублей.

Что говорят специалисты?

Мы поговорили со старшим инструктором-кинологом школы "Манер для собак и их хозяев" Виолеттой Икконен. Специалист выделила основные пункты, которые нужно знать, если у вас есть собака и вы ее выгуливаете.

Первое и главное – всегда контролируйте собаку на прогулке. Это касается и поводка, и поведения. Даже если у вас очень дружелюбный пес, не все прохожие обязаны это понимать. Где-то человек боится собак, где-то идет ребенок с мороженым – задача владельца сделать прогулку комфортной для всех. Что важно: 1. Поводок – обязателен в городе. Без него только на специальных площадках. 2. Намордник – для потенциально опасных пород и в общественных местах. 3. Убирать за собакой обязательно. Это и про культуру, и про закон. 4. Детские площадки, газоны и спортивные зоны – нет. Даже если там "удобно". Ну и, конечно, собака должна слушать вас. Если вы ее зовете – она подходит, а не убегает в закат. Виолетта Икконен, старший инструктор-кинолог школы "Манер для собак и их хозяев"

Кроме того, как отмечает кинолог, правила выгула собак в Северной столице достаточно строго регламентированы, особенно в плане мест, где можно и нельзя гулять.

Например, в черте города запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, в общественных зонах, где нет специальных табличек или инфраструктуры. Особенность Петербурга в том, что не во всех районах оборудованы отдельные выгульные зоны, и владельцам нередко приходится искать компромисс, чтобы соблюдать правила и при этом дать собаке достаточно нагрузки. В Москве ситуация чуть лучше – там больше оборудованных площадок, а подход в некоторых округах стал более лояльным, особенно в новых жилых комплексах, где инфраструктура учитывает интересы собачников. Также в Москве уже тестируется система видеофиксации нарушений выгула, чего в Петербурге пока нет. Но по духу оба города все же стремятся к одной цели – создать баланс между комфортом жителей и нуждами владельцев собак. Виолетта Икконен, старший инструктор-кинолог школы "Манер для собак и их хозяев"

А еще мы узнали у Виолетты Икконен, как можно скорректировать поведение собаки в общественных местах.

Коррекция поведения на прогулке – одна из самых частых причин обращения ко мне как к кинологу. Важно понимать: поведение собаки – это результат ее опыта, обучения и вашего взаимодействия с ней. И да, его можно и нужно менять. Правильный подход, системная работа, мотивация, последовательность и понимание собаки – и даже самые сложные ситуации решаются. Я часто говорю владельцам: "Собака не рождается проблемной – ее такой делают или среда, или отсутствие обучения". Виолетта Икконен, старший инструктор-кинолог школы "Манер для собак и их хозяев"

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