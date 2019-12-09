Более 5 тыс. петербуржцев обратились к медикам после нападения собак в 2024 году

Однако в полицию обратилось всего 50 человек, а к ответственности за укусы собак были привлечены лишь четыре владельца.

В 2024 году в Петербурге за медицинской помощью после нападений собак обратились 5462 человека, сообщил депутат Законодательного Собрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

Однако в полицию обратилось всего 50 человек, а к ответственности за укусы собак были привлечены лишь четыре владельца. Эти данные указывают на недостаточную эффективность исполнения действующего федерального законодательства, что способствует безответственному отношению владельцев животных к окружающим, подчеркнул Рябоконь.

С июня 2023 года введена административная ответственность за нападения собак на людей, если это привело к причинению вреда здоровью или имуществу.

Ранее мы сообщили о том, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла в Петербурге на 41%.

Фото: Unsplash (Nick Bolton)