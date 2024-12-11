Просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла в Петербурге на 41%

При этом количество и объёмы выдаваемых кредитов значительно сократились.

Задолженность по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге за 2024 год увеличилась с 1,1 до 1,2 триллиона рублей. Такие данные предоставил Центральный банк России. При этом количество и объёмы выдаваемых кредитов значительно сократились.

Если в декабре 2023 года в Северной столице было выдано 8,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 44 миллиарда рублей, то к декабрю 2024 года эти показатели снизились в 2,7 раза. За последний месяц прошлого года банки оформили лишь 3,1 тысячи кредитов на общую сумму 16,2 миллиарда рублей.

Одновременно с этим выросла просроченная задолженность. В Петербурге её объём увеличился на 41% — с 3,2 до 4,6 миллиарда рублей. По России в целом рост составил 57%: с 61,2 до 96,4 миллиарда рублей.

На фоне сложившейся ситуации депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь напомнил о своих инициативах, направленных на защиту должников. Среди предложений — введение моратория на взыскание штрафных санкций по потребительским, ипотечным и микрокредитам, увеличение порога остаточной задолженности для изъятия жилья с 5% до 15% от его стоимости, а также установление моратория на обращение взысканий на единственное жильё заёмщиков.

Эти меры, по мнению депутата, помогут предотвратить рост числа людей, оставшихся без крыши над головой, и смягчить последствия экономических трудностей для граждан.

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Фото: unsplash (Tierra Mallorca)