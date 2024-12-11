Кто покупает квартиры в Петербурге: мнение экспертов

Несмотря на рост ставок по ипотеке до 30%, цены на жильё остаются высокими, делая покупку недоступной для многих.

На круглом столе, организованном в пресс-центре издательского дома "Аргументы и факты-Петербург", эксперты обсудили текущие тенденции на рынке недвижимости. Они отметили, что несмотря на рост ставок по ипотеке до 30%, цены на жильё остаются высокими, делая покупку недоступной для многих. В таких условиях аренда кажется единственным выходом. Однако специалисты предложили взглянуть на ситуацию шире, пишет spb.aif.ru.

Елена Миронова, представляющая один из банков Петербурга, поделилась наблюдениями о том, что многие люди берут не только ипотечные кредиты, но и дополнительные займы, чтобы собрать необходимую сумму на покупку жилья. Она также заметила возросшую популярность комнат в коммунальных квартирах, особенно в Петербурге, где ранее предпочтение отдавалось студиям и однокомнатным квартирам.

Светлана Денисова, представитель застройщика, добавила, что значительную долю покупок составляют сделки по семейной ипотеке, часто с использованием материнского капитала. При этом она отметила, что растет количество сделок, совершаемых за наличные средства — более 10% квартир в новостройках компании покупается таким образом.

Социолог Мария Мацкевич объяснила, что стремление к покупке собственного жилья связано с устоявшимся мнением о нём как о надежном способе сохранения средств, хотя этот подход не всегда оправдан экономически.

Однако однозначного ответа на вопрос, что выгоднее — покупка или аренда, нет. Аналитик Кристина Лоткова считает, что выбор зависит от индивидуальных обстоятельств каждого человека, включая уровень доходов, наличие поддержки семьи и накопленные сбережения. Оформление кредита может быть целесообразным, если до полной стоимости жилья не хватает незначительной суммы.

Ранее мы сообщили о том, что выдача ипотеки сократилась в Петербурге.

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