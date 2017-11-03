В Таврическом саду прошел рейд по соблюдению правил выгула собак

Сотрудники городского комитета по вопросам законности составили четыре протокола.

В Таврическом саду в Петербурге состоялся очередной рейд по соблюдению правил выгула собак. Сотрудники городского комитета по вопросам законности составили четыре протокола и провели десятки профилактических бесед, сообщили в ведомстве 25 марта.

Отмечается, что гулять с питомцами в парках и скверах можно, но с соблюдением требований регионального законодательства. Во-первых, собака должна быть на поводке, а если ее высота в холке более 40 сантиметров, то еще и с намордником. Также важно убирать за питомцами. Выгул собак на детских площадках и у школ не допускается. При нарушении грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

С начала года составлено порядка 270 протоколов.

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Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности Петербурга