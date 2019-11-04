  1. Главная
Во Фрунзенском районе проверили, как петербуржцы соблюдают правила выгула собак
Сегодня, 16:26
Напомним, все питомцы должны находиться на поводке, а собаки ростом более 40 сантиметров – в наморднике.

Во Фрунзенском районе состоялся рейд по проверке соблюдения правил выгула собак. Об этом 17 января пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Напомним, все питомцы должны находиться на поводке, а собаки ростом более 40 сантиметров – в наморднике. В 2025 году составили около 700 соответствующих протоколов, размер штрафов варьируется от 1 до 5 тыс. рублей. 

Если собака находится без поводка, штраф составляет от 2 до 4 тыс. рублей. Если животное находится на детской или спортивной площадке, штраф от 1 до 3 тыс. рублей. Если крупная или потенциально опасная собака находится без намордника или поводка – от 3 до 5 тыс. рублей. 

Александр Анагин, главный специалист комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Фото: pxhere 

