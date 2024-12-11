В Петербурге предложили создать общероссийский реестр питомцев

Предполагается, что в первую очередь реестр затронет собак.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 5 февраля одобрили проект федерального закона, предполагающего создание единого реестра домашних животных в России.

Как объяснил депутат Алексей Макаров, этот законопроект облегчит поиск владельцев потерянных животных и поможет установить принадлежность питомца в случаях, когда животное нанесло ущерб третьим лицам. Порядок регистрации питомцев, включая места и способы проведения процедуры, должно определить правительство Российской Федерации. Предполагается, что в первую очередь реестр затронет собак.

Макаров считает, что ведение единого реестра на федеральном уровне обеспечит единую систему учета по всей стране. В настоящее время обязательная регистрация животных действует в 25 российских регионах. В некоторых областях чипирование требуется только для крупных пород собак, в других – для всех собак, включая Ленинградскую область, а в ряде регионов – также для кошек.

Несколько депутатов выразили свое несогласие с введением единого реестра на всероссийском уровне. Например, Александр Рассудов предположил, что новый закон может привести к тому, что люди начнут избавляться от чипированных животных путем убийства, чтобы избежать ответственности. Михаил Амосов обратил внимание на различия в образе жизни населения в разных частях России. Он привел пример Тувы, где собаки часто сопровождают кочевников в юртах, и Ненецкого автономного округа, где даже регистрацию лодки провести непросто из-за больших расстояний.

В правительстве России отсутствуют представители Тувы и Ненецкого округа. Поэтому передачу регулирования на федеральный уровень нельзя считать целесообразной. Порядок регистрации следует устанавливать на законодательном уровне, заявил Амосов.

Проект закона получил поддержку 33 депутатов, три проголосовали против, и еще трое воздержались. На внесение поправок отведен месяц.

Ранее мы сообщили о том, что эвакуационную комиссию в Петербурге возглавит Евгений Разумишкин.

Фото: Pxhere