Эвакуационную комиссию в Петербурге возглавит Евгений Разумишкин

Городское правительство Петербурга планирует создать эвакуационную комиссию. Разработку соответствующего законопроекта осуществил Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В настоящее время проект документа проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.
Возглавит новую комиссию вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Основные функции комиссии будут включать планирование, подготовку и организацию процесса эвакуации населения, а также материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные зоны.
Кроме того, сотрудники комиссии будут координировать действия городских властей и структур, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продлили запрет на использование беспилотников.
Фото: Piter.TV
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