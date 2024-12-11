Эвакуационную комиссию в Петербурге возглавит Евгений Разумишкин

Разработку соответствующего законопроекта осуществил Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Городское правительство Петербурга планирует создать эвакуационную комиссию. Разработку соответствующего законопроекта осуществил Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В настоящее время проект документа проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Возглавит новую комиссию вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Основные функции комиссии будут включать планирование, подготовку и организацию процесса эвакуации населения, а также материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные зоны.

Кроме того, сотрудники комиссии будут координировать действия городских властей и структур, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продлили запрет на использование беспилотников.

Фото: Piter.TV