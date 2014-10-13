В Петербурге продлили запрет на использование беспилотников

Продлено ограничение на распространение сведений о последствиях атак с использованием дронов, мерах противовоздушной обороны и иных способах борьбы с ними, а также о расположении воздушных судов, военных кораблей и фортификационных объектов.

Запрет на применение беспилотных аппаратов в Петербурге был продлен оперативным штабом города до 14 января 2025 года. Как сообщил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, продлено ограничение на распространение сведений о последствиях атак с использованием дронов, мерах противовоздушной обороны и иных способах борьбы с ними, а также о расположении воздушных судов, военных кораблей и фортификационных объектов.

Действующие ограничения, как и прежде, не касаются использования беспилотников федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Петербурга и местного самоуправления, организациями, работающими по государственному заказу, а также тех, кто действует в интересах медиа и кинопроизводства (при условии наличия соответствующих разрешений).

Также разрешается применять беспилотники на спортивных событиях и для поддержки функционирования топливно-энергетического комплекса, однако для этого требуется специальное согласование.

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Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)