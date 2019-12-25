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В Ленобласти сбили разведывательный БПЛА
Сегодня, 10:33
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В Ленобласти сбили разведывательный БПЛА

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Разведывательный беспилотник, вероятно, осуществлял мониторинг расположения имущественного комплекса в Ленинградской области.

В Ленинградской области был сбит разведывательный беспилотник. Как сообщает Telegram-канал Shot, дрон ВСУ был сбит при участии подразделений противовоздушной обороны. Инцидент произошел возле распределительного терминала Высоцк "ЛУКОЙЛ-II", который занимается отгрузкой нефтепродуктов.

Падение БПЛА зафиксировано 12 декабря вечером, около 23:00. Разведывательный беспилотник, вероятно, осуществлял мониторинг расположения имущественного комплекса в Ленинградской области.

Сообщений о пострадавших нет.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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