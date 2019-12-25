В Ленобласти сбили разведывательный БПЛА

В Ленинградской области был сбит разведывательный беспилотник. Как сообщает Telegram-канал Shot, дрон ВСУ был сбит при участии подразделений противовоздушной обороны. Инцидент произошел возле распределительного терминала Высоцк "ЛУКОЙЛ-II", который занимается отгрузкой нефтепродуктов.
Падение БПЛА зафиксировано 12 декабря вечером, около 23:00. Разведывательный беспилотник, вероятно, осуществлял мониторинг расположения имущественного комплекса в Ленинградской области.
Сообщений о пострадавших нет.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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