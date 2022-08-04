Стая собак покусала женщину с ребенком в Шушарах

Из припаркованного автомобиля вышел мужчина, он и разогнал агрессивных животных.

В Шушарах стая собак напала на женщину с ребенком. Пострадавшей помог прохожий, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Информация о происшествии поступила в полицию Пушкинского района Петербурга утром 25 апреля. Жительница дома по Старорусскому проспекту увидела через окно, как несколько псов преследуют мать с коляской. Собаки схватили женщину за ноги, ей пришлось убегать. Из припаркованного автомобиля вышел мужчина, он и разогнал агрессивных животных.

Все обстоятельства и детали случившегося устанавливают в 4-м отделе.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Руставели питбуль напал на 15-летнюю девочку. Подросток попытался защитить своего пса. Пострадавшая обратилась в травмпункт с укусами левого предплечья и пальца левой руки.

Фото: Piter.TV