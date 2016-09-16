Женщину с таксой чуть не растерзали агрессивные псы под Петербургом

Пострадавшая с травмами рук госпитализирована, домашнему животному потребовалась операция.

Следственное управление СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту нападения двух собак, одной из которых была овчарка, на женщину и ее собаку породы такса в садоводческом некоммерческом товариществе "Северное" во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во время прогулки, когда на хозяйку таксы и ее питомца напали две крупные собаки. По информации, полученной в ходе проверки, женщина получила множественные укусы рук, а ее домашнему животному потребовалась экстренная операция из-за ранения в области шеи и травмы поясницы. Пострадавшую доставили в токсовскую больницу, а таксу — в ветеринарную клинику в Новом Девяткино, где была проведена операция стоимостью 40 тысяч рублей, пишет 78.ru.

По поручению руководства следственного управления организована процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая принадлежность собак и действия их владельцев. После проведения необходимых мероприятий будет дана правовая оценка как самому инциденту, так и деятельности уполномоченных органов, осуществляющих контроль за обращением с животными.

Фото: pxhere