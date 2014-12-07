Нападение собак на пенсионерку на Школьной улице стало уголовным делом

Следствие проводит мероприятия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на пенсионерку на Школьной улице по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 14 мая две собаки, находившиеся в парадной дома по улице Школьной без намордника и привязи, напали на 63-летнюю горожанку. Последней были причинены множественные раны.

Следствие проводит мероприятия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее на Piter.TV: программу по обустройству мест выгула собак предложено разработать в Петербурге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)