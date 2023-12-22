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Программу по обустройству мест выгула собак предложено разработать в Петербурге
Сегодня, 9:55
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Программу по обустройству мест выгула собак предложено разработать в Петербурге

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За период с 2019 по 2023 год было оборудовано 21 место для выгула собак, включая семь в 2022 году и шесть в 2023 году. году.

В 2024 году в Петербурге планируется обустроить четыре зоны для прогулок и тренировок собак, сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале, ссылаясь на информацию, полученную от комитета по благоустройству. По его мнению, этого недостаточно: парламентарий считает необходимым разработку отдельной программы для создания таких зон.

Санкт-Петербургское ветеринарное управление подсчитало, что жители города содержат около 250 тыс. собак, рассказал Рябоконь. За период с 2019 по 2023 год было оборудовано 21 место для выгула собак, включая семь в 2022 году и шесть в 2023 году. году. В текущем году запланировано оборудование еще четырех зон.

Рябоконь предложит свои инициативы при подготовке проекта бюджета на 2025 год.

Ранее мы сообщили о том, что первый административный штраф за нападение собаки на человека назначен в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: площадки для собак, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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