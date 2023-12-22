Первый административный штраф за нападение собаки на человека назначен в Петербурге

По информации парламентария, городское управление ветеринарии вынесло решение в пользу пострадавшего в рамках одного дела.

Первый административный штраф за нападение собаки на человека был назначен в Петербурге. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своём Telegram-канале.

По информации парламентария, городское управление ветеринарии вынесло решение в пользу пострадавшего в рамках одного дела. Это произошло впервые за последние десять месяцев после вступления в силу изменений в КоАП, которые предусматривают административную ответственность за нападения собак на людей и их имущество, приводящие к нанесению лёгкого или умеренного вреда здоровью. В отношении женщины, которая была признана виновной в административном правонарушении, было возбуждено и закрыто дело с наложением штрафа в сумме 10 тыс. рублей.

Рябоконь отметил, что такое решение стало возможным благодаря обращению общественности к проблеме нападений собак на людей и недействующим нормам действующего законодательства. В 2023 году после нападений собак 5 245 жителей Петербурга обратились в медицинские учреждения, каждый четвёртый из них – ребёнок.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)