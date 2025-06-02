В Оренбурге сыновья миллиардера устроили перестрелку

Пострадавший получил шесть пулевых ранений.

В Оренбурге сыновья миллиардера Владимира Макарова устроили перестрелку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел возле ресторана "Карин" в центре города. Трое сыновей миллиардера вступили в словесный конфликт с мужчиной, после чего началась драка. Обе компании вышли на улицу. Затем братья Макаровы достали травматические пистолеты, открыли стрельбу по потерпевшему, а затем избили его.

Мужчина получил шесть пулевых ранений. Его доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информаций, причиной конфликта стала измена девушки одного из братьев.

Ранее ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье.

Видео: Telegram / Baza