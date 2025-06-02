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ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье

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В регионе 19-летние юноши хотели выполнить задание спецслужб Украины за деньги.

Российские силовые структуры на территории Приморского края пресекли попытку поджога релейных шкафов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Известно, что осуществить преступление должны были двое молодых людей по заданию украинских спецслужб на на участке Дальневосточной железной дороги. В надзорном ведомстве отметили, что 19-летние молодые люди рассчитывали получить от иностранного куратора денежное вознаграждение. Сейчас в отношении злоумышленников ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ за диверсию.

Вербовщики своим подопечным, как правило, дают подробные инструкции по повреждению объектов транспортной и иной инфраструктуры и сокрытию следов совершения преступлений, уверяя, что их российские правоохранительные органы не найдут.

Игорь Савченко, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Приморье

Оперативники объяснили, что киевский режим активно работает в онлайн-пространстве, социальных сетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Спецслужбы Украины убеждают людей в том, что в противном случае их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар. 

Беспилотники атаковали военную часть в Иркутской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: железная дорога, приморский край, регионф, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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