ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье

В регионе 19-летние юноши хотели выполнить задание спецслужб Украины за деньги.

Российские силовые структуры на территории Приморского края пресекли попытку поджога релейных шкафов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Известно, что осуществить преступление должны были двое молодых людей по заданию украинских спецслужб на на участке Дальневосточной железной дороги. В надзорном ведомстве отметили, что 19-летние молодые люди рассчитывали получить от иностранного куратора денежное вознаграждение. Сейчас в отношении злоумышленников ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ за диверсию.

Вербовщики своим подопечным, как правило, дают подробные инструкции по повреждению объектов транспортной и иной инфраструктуры и сокрытию следов совершения преступлений, уверяя, что их российские правоохранительные органы не найдут. Игорь Савченко, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Приморье

Оперативники объяснили, что киевский режим активно работает в онлайн-пространстве, социальных сетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Спецслужбы Украины убеждают людей в том, что в противном случае их действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар.

Беспилотники атаковали военную часть в Иркутской области.

Фото и видео: Минобороны России