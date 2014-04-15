Беспилотники атаковали военную часть в Иркутской области

Угрозы для мирного населения нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о нападении с использованием беспилотников на воинскую часть в Усольском районе. Инцидент произошел в поселке Средний, где один из БПЛА сбросил боеприпас на заброшенное здание в Новомальтинске.

По предварительным данным, дроны были запущены с грузовика, который оперативно блокирован силовыми структурами. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии для ликвидации последствий и проведения расследования. Кобзев призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"В социальных сетях распространяется много недостоверной информации о взрывах в Усольском районе. Прошу доверять только официальным данным. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район" Игорь Кобзев

В настоящее время устанавливается точное количество использованных беспилотников и масштабы причиненного ущерба, одновременно усилены меры безопасности на всех стратегически важных объектах региона.

Ранее Piter.TV сообщал, что известно о обрушении мостов в Брянской и Курской областях.

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