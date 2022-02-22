Обрушения мостов в Брянской и Курской областях: что известно

Погибли семь человек, 71 пострадал.

Вечером 31 мая, в Брянской области, на перегоне "Пильшино — Выгоничи" обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал поезд "Климов — Москва". Информацию подтвердил брянский губернатор Александр Богомаз. В аварии пострадали локомотив и несколько вагонов поезда, часть которых сошли с рельсов. В поезде находились 388 пассажиров.

По данным губернатора региона, погибли семь человек. Среди погибших — машинист локомотива. 66 человек пострадали, из них 47 госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Получили травмы двое детей

Утром МЧС сообщило, что поврежденные пути восстанавливают: демонтируют фрагменты моста и освобождают ж/д полотно. В Брянской области объявили трехдневный траур по погибшим — со 2 по 4 июня.

Аналогичное ЧП спустя несколько часов произошло и в Курской области. В ночь на 1 июня в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский рудник был подорван железнодорожный мост. В этот момент по нему проходил состав, который упал на автомобильную дорогу. Произошло возгорание тепловоза.

В результате ЧП пострадали машинист и два его помощника. Все они были доставлены в больницу. На месте происшествия работают транспортная прокуратура, следователи и восстановительные бригады.

Отметим, что Следственный комитет России может квалифицировать подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники СК России, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что упавший на пути пассажир задержал поезда на оранжевой ветке метро.

Видео: RT; Фото: официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, МЧС