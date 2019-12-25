Ковальчук: в Брянской области после атаки ВСУ погиб мужчина

Губернатор рассказал о последствиях ночного налета БПЛА ВСУ.

Из-за атак Вооруженных сил Украины на Брянскую область погиб мирный житель, еще шестеро граждан получили ранения. Соответствующее заявление своим подписчикам в собственном рабочем аккаунте в Telegram-канале сделал губернатор российского региона Егор Ковальчук. Местный чиновник объяснил, что на территории Бежицкого района скончался мужчина, который ранее подорвался на "тубусе" со взрывчатым веществом Этот объект был сброшен на участок с БПЛА противника. В текущий момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, включая пиротехников из министерства по обороне страны. Власти временно перекрыли транспортное движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской.

Уточняется, что в Советском районе оказались повреждены три многоквартирных дома, расположенные по улицам Ромашина и Любезного, а также 11 автомобилей.

Поручил главе Брянской городской администрации оперативно организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению необходимых документов. Егор Ковальчук, губернатор Брянской области

Прокуратура взяла на контроль оказание помощи пострадавшим при атаке на город Брянск в ночь на 27 октября.

Прокуратура Брянской области контролирует оказание помощи пострадавшим при атаке Брянска. <...> Исполняющий обязанности прокурора Брянской области Максим Маковеев осуществляет личный контроль за ситуацией и оказанием помощи пострадавшим гражданам. сообщение прокуратуры по региону

ВСУ начали сбрасывать на Белгородскую область взрывные тубусы.

Фото: Telegram / Егор Ковальчук