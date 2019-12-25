Два грибника подорвались на неизвестном устройстве в лесу под Брянском

Два человека получили ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в лесу Дятьковского района Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Он отметил, что неустановленное взрывное устройство детонировало недалеко от деревни Верещовка. Пострадали 65-летняя женщина и 45-летний мужчина, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Губернатор призвал жителей региона не ходить в леса в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также на территориях, где объявлены официальные ограничения на посещение лесов. Ковальчук рекомендовал следить за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями.
Ранее в Балашихе неизвестные подорвали автомобиль, водитель погиб.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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