Два грибника подорвались на неизвестном устройстве в лесу под Брянском

Пострадали 65-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Два человека получили ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в лесу Дятьковского района Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Он отметил, что неустановленное взрывное устройство детонировало недалеко от деревни Верещовка. Пострадали 65-летняя женщина и 45-летний мужчина, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Губернатор призвал жителей региона не ходить в леса в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также на территориях, где объявлены официальные ограничения на посещение лесов. Ковальчук рекомендовал следить за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями.

Ранее в Балашихе неизвестные подорвали автомобиль, водитель погиб.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)