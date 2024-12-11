На площади Морского вокзала задержали мужчину с 60 граммами гашиша

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.

В Петербурге пресечен факт незаконного оборота наркотиков на площади Морского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России ПО СЗФО.

На площади Морского вокзала выявлен 44-летний житель Вологодской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У мужчины при себе нашли мелкодисперсное вещество темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что изъятым является наркотическое средство гашиш массой более 60 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ещё один петербуржец 6,5 лет проведет в колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Фото: Piter.tv