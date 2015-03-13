Лидером среди российских брендов, по мнению экспертов, остаётся Сбер: как сам банк, так и продукты экосистемы.

Новые возможности для развития отечественных брендов обсудили на ПМЭФ-2023.

Нужно растить наши бренды. У нас есть потрясающие компании, продукцию которых можно покупать, нисколько не сомневаясь, что то, что написано на этикетке, соответствует содержанию. Что не всегда есть у самых раскрученных брендов. Герман Греф, Председатель Правления Сбербанка

При этом бизнесу важно преодолеть стереотипы аудитории об уровне российской продукции. Это касается не только реального сектора экономики, но и цифровых технологий, а также культурной отрасли.

Мы мало того, что проигрываем западникам по продвижению, мы проигрываем ещё в силу определённых наших психологических особенностей. Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала

Лидером среди российских брендов, по мнению экспертов, остаётся Сбер: как сам банк, так и продукты экосистемы.

Количественные показатели нам уже не очень интересны, мы ставим перед собой задачу достичь нового качества — стать lovemark ("любимой маркой") для наших клиентов. У нас 106 миллионов клиентов. И эта задача куда более сложная, чем просто еще куда-то расширяться. Поэтому задача следующей эволюции бренда Сбера — вот в эту качественную сторону, и это потребует очень серьезной трансформации с нашей стороны. Герман Греф, Председатель Правления Сбербанка

Эксперты в рамках дискуссии призвали развивать профильное образование и философию корпоративной культуры, а главное – относиться к бренду как к активу.

Видео: Piter.tv