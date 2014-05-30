Усадьба Шуваловых в Парголово станет санаторно-курортным комплексом

Чиновники поделились и планом, согласно которому будет реконструирована территория усадьбы.

Сегодня, 6 июня, в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга рассмотрели варианты приспособления усадьбы Шуваловых в Парголово под современные условия. На месте четырех объектов культурного наследия появится санаторно-курортный комплекс. Об этом сообщили после заседания совета.

Чиновники поделились и планом, согласно которому будет реконструирована территория усадьбы. Так, в распоряжении имеются четыре федеральных объекта культурного наследия: Большой и Малый дворцы, конный двор, дом садовника и несколько зданий.

Реконструкции подлежат два здания 1965 года постройки – бывшие цех лаборатории НИИ и дом для хозяйственных нужд. Они не считаются памятниками и первыми используются в рамках создания оздоровительного комплекса.

Фото: ООО "Кант"