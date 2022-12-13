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На проспекте Стачек пьяный подросток упал с лестницы и разбил голову
Сегодня, 9:40
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На проспекте Стачек пьяный подросток упал с лестницы и разбил голову

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Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 18 марта, подросток попал в больницу после того, как упал с лестницы в ночном клубе. Известно, что 17-летний юноша был сильно пьян.

По информации Piter.tv, пострадавшего доставили в детскую больницу № 5. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы, перелом локтевой кости, алкогольную интоксикацию. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. 

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на проспекте Стачек, 7. Пострадавший по собственной неосторожности упал с лестницы.

Добавим, что подросток воспитывается в полной семье, не учете в ОДН не состоит.

Ранее на Piter.tv: на Рыбацком проспекте ночью произошел пожар в жилом доме.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, полиция, пьяный подросток, улица беляева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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