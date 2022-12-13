На Рыбацком проспекте ночью произошел пожар в жилом доме

Спасатели эвакуировали одного пострадавшего.

В Невском районе в субботу вечером, 18 марта, произошел пожар. Спасатели тушили квартиру в доме № 43/1 на Рыбацком проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В двухкомнатной квартире вспыхнула комната. Огонь распространился по площади пять "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:00.

Спасатели оперативно потушили пламя. Во время пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: во время квартирного пожара на проспекте Ленина погиб кот.

Фото: Piter.tv