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Во время квартирного пожара на проспекте Ленина погиб кот
Сегодня, 19:35
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Во время квартирного пожара на проспекте Ленина погиб кот

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 18 марта, в Красносельском районе вечером произошел пожар. В жилом доме на проспекте Ленина, 61, корпус 2, полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

 В трёхкомнатной отдельной квартире, в коридоре и на кухне происходило горение обстановки на общей площади 14 кв. метров.

Пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Пламя удалось потушить.

В результате случившегося погиб домашний кот. Трех жильцов успели вывести из квартиры. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Александровском шоссе 10 пожарных тушили одноэтажное здание.

Фото: Piter.tv

Теги: красное село, мчс, погиб кот при пожаре, проспект ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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