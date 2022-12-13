Во время квартирного пожара на проспекте Ленина погиб кот

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 18 марта, в Красносельском районе вечером произошел пожар. В жилом доме на проспекте Ленина, 61, корпус 2, полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В трёхкомнатной отдельной квартире, в коридоре и на кухне происходило горение обстановки на общей площади 14 кв. метров. Пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Пламя удалось потушить.

В результате случившегося погиб домашний кот. Трех жильцов успели вывести из квартиры. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv