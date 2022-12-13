На Александровском шоссе 10 пожарных тушили одноэтажное здание

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 18 марта, в Белоострове произошел пожар. На Александровском шоссе, 100, горело одноэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 12:42. Выяснилось, что пламя охватило весь дом, площадь которого 36 "квадратов".

В 14:17 здание полностью потушили. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что петербурженка, выбросившая "мертвого" сына в мусоропровод, родила живого малыша.

Фото: Piter.tv