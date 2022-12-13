  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Александровском шоссе 10 пожарных тушили одноэтажное здание
Сегодня, 15:21
175
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Александровском шоссе 10 пожарных тушили одноэтажное здание

0 0

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 18 марта, в Белоострове произошел пожар. На Александровском шоссе, 100, горело одноэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 12:42. Выяснилось, что пламя охватило весь дом, площадь которого 36 "квадратов".

В 14:17  здание полностью потушили. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что петербурженка, выбросившая "мертвого" сына в мусоропровод, родила живого малыша.

Фото: Piter.tv

Теги: александровское шоссе, белоостров, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии