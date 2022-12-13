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Стало известно, что петербурженка, выбросившая "мертвого" ребенка в мусоропровод, родила живого малыша
Сегодня, 15:18
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Стало известно, что петербурженка, выбросившая "мертвого" ребенка в мусоропровод, родила живого малыша

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Правоохранители провели экспертизу.

Накануне, 17 марта, молодая петербурженка выбросила в мусоропровод тело своего ребенка в мусоропровод. По словам женщины, малыш родился мертвым. Однако экспертиза показала обратное. Об этом сообщили "Невские Новости".

Горе-родительница уверяла правоохранителей, что 14 марта младенец родился мертвым, поэтому ей пришлось завернуть его в пакет и выбросить. О произошедшем окружение 24-летней матери не догадывалось. Выяснилось, что многие не знали и о беременности девушки. О случившемся стражам порядка рассказала мама подозреваемой. 

Подробности уточняются. Полиция продолжает расследование.

Ранее в Луге молодая мама во сне задавила младенца.

Фото: Piter.tv

Теги: выбросила ребенка в мусоропровод, дети, полиция, расследование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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