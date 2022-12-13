В Луге молодая мама во сне задавила младенца

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Луге 41-летняя женщина случайно задавила малыша во сне. Утром она нашла сына мертвым без внешних признаков насильственной смерти.

По информации Piter.tv, молодая мама родила ребенка в декабре прошлого года. Женщина находилась в декретном отпуске. Она придавила младенца во сне, когда спала с ним на одной кровати.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

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Фото: Pxhere