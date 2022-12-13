Двое петербуржцев ограбили китайца на Думской

Накануне, 13 января, в центре Петербурга двое хулиганов напали на китайца. Инцидент произошел на Думской улице у дома № 2.
По информации Piter.tv, злоумышленники отняли у иностранца телефон и брызнули в лицо мужчины из газового баллончика.
Пострадавшим оказался студент первого курса СПбГУ, который учился в Северной столице по обмену. Он рассказал стражам порядка, что воры отняли у него айфон стоимостью 70 тыс. рублей.
По "горячим следам" полицейские нашли бандитов. Молодые люди в момент задержания находились на Невском проспекте. Добавим, что одному из подозреваемых еще нет 18 лет.
Похищенное у ребят изъяли. Двое петербуржцев стали фигурантами уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе в парадной дома нашли сгнивший труп.
Фото: Piter.tv
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