  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое петербуржцев ограбили китайца на Думской
Сегодня, 10:42
80
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Двое петербуржцев ограбили китайца на Думской

0 0

Пострадавшим оказался студент первого курса СПбГУ, который учился в Северной столице по обмену.

Накануне, 13 января, в центре Петербурга двое хулиганов напали на китайца. Инцидент произошел на Думской улице у дома № 2. 

По информации Piter.tv, злоумышленники отняли у иностранца телефон и брызнули в лицо мужчины из газового баллончика.

Пострадавшим оказался студент первого курса СПбГУ, который учился в Северной столице по обмену. Он рассказал стражам порядка, что воры отняли у него айфон стоимостью 70 тыс. рублей. 

По "горячим следам" полицейские нашли бандитов. Молодые люди в момент задержания находились на Невском проспекте. Добавим, что одному из подозреваемых еще нет 18 лет.

Похищенное у ребят изъяли. Двое петербуржцев стали фигурантами уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе в парадной дома нашли сгнивший труп.

Фото: Piter.tv

Теги: газовый баллончик, думская, нападение на китайца, ограбление, отняли телефон и деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии