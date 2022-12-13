Двое петербуржцев ограбили китайца на Думской

Пострадавшим оказался студент первого курса СПбГУ, который учился в Северной столице по обмену.

Накануне, 13 января, в центре Петербурга двое хулиганов напали на китайца. Инцидент произошел на Думской улице у дома № 2.

По информации Piter.tv, злоумышленники отняли у иностранца телефон и брызнули в лицо мужчины из газового баллончика.

Пострадавшим оказался студент первого курса СПбГУ, который учился в Северной столице по обмену. Он рассказал стражам порядка, что воры отняли у него айфон стоимостью 70 тыс. рублей.

По "горячим следам" полицейские нашли бандитов. Молодые люди в момент задержания находились на Невском проспекте. Добавим, что одному из подозреваемых еще нет 18 лет.

Похищенное у ребят изъяли. Двое петербуржцев стали фигурантами уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе в парадной дома нашли сгнивший труп.

Фото: Piter.tv