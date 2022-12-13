В Петроградском районе в парадной дома нашли сгнивший труп

Рядом с умершим лежал телефон Fly.

В жилом доме на Малом проспекте Петроградской стороны, 72, накануне, 13 января, нашли труп в парадной. Тело лежало под лестницей.

По информации Piter.tv, труп был в стадии сильных гнилостных изменений, поэтому пол и возраст человека установить не удалось. Добавим, что рядом с умершим лежал телефон Fly.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: появилась информация о погибших в ДТП на трассе "Кола".

Фото: Pxhere