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В Петроградском районе в парадной дома нашли сгнивший труп
Сегодня, 10:40
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В Петроградском районе в парадной дома нашли сгнивший труп

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Рядом с умершим лежал телефон Fly.

В жилом доме на Малом проспекте Петроградской стороны, 72, накануне, 13 января, нашли труп в парадной. Тело лежало под лестницей. 

По информации Piter.tv, труп был в стадии сильных гнилостных изменений, поэтому пол и возраст человека установить не удалось. Добавим, что рядом с умершим лежал телефон Fly.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: появилась информация о погибших в ДТП на трассе "Кола".

Фото: Pxhere

Теги: малый проспект петроградской стороны, полиция, сгнивший труп, труп в парадной
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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