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Петербурженка рассказала матери, что родила мёртвого ребёнка и выбросила его в мусоропровод
Сегодня, 12:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка рассказала матери, что родила мёртвого ребёнка и выбросила его в мусоропровод

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Данную информацию теперь проверяют полицейские.

В полицию утром 16 марта позвонила петербурженка и сообщила, что её 24-летняя дочь выкинула в мусоропровод новорожденного ребенка. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По словам петербурженки, её 24-летняя дочь не говорила ей о беременности. Однако, она заподозрила неладное, когда девушка поправилась. Женщина 14 марта пришла домой и обнаружила на кровати дочери следы крови.

Девушка после этого сказала матери о том, что она родила мёртвого ребёнка, которого она выбросила в мусоропровод. Данную информацию теперь проверяют полицейские.

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Фото: Piter.tv

Теги: дети, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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